Білий дім: Атаки ХАМАС на Ізраїль стали найбільш смертоносними для євреїв з часів Голокосту

"У Сполучених Штатах не може бути місця для ненависті ані проти євреїв, ані проти мусульман, ані проти будь-кого іншого".

Білий дім: Атаки ХАМАС на Ізраїль стали найбільш смертоносними для євреїв з часів Голокосту
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Речниця Білого дому Карін Жан-П’єр заявила, що напад ХАМАС на Ізраїль став найбільшим проявом антисемітизму з часів Другої світової війни.Повідомляє Укрінформ, інформує ZN.ua.

"Коли євреї стають мішенню через їхні переконання, їхню ідентичність, коли Ізраїль вирізняють через ненависть проти євреїв, це - антисемітизм, і це неприпустимо. Антисемітизму немає місця. Крапка", – зазначила Жан-П’єр.

За її словами, це важливо для президента США та для всієї адміністрації.

"Після терористичних атак ХАМАС в Ізраїлі, які стали найбільш смертоносними для євреїв з часів Голокосту, президент був послідовним і чітким: ми всі повинні зробити свій внесок і рішуче виступити проти антисемітизму", – сказала представниця Білого дому

Вона додала, що у Сполучених Штатах не може бути місця для ненависті ані проти євреїв, ані проти мусульман, ані проти будь-кого іншого.

Раніше Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявляв, що наразі Україна та Ізраїль однаково потребують допомоги з боку Сполучених Штатів Америки. Представник Білого дому наголосив на важливості забезпечення необхідної допомоги не лише від Сполучених Штатів, а й від міжнародної спільноти.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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