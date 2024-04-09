Новостей.COM ⇒
2024-04-09
США не бачили доказів того, що Ізраїль вчинив геноцид – Остін
Коментарі очільника Міноборони з'явилися на тлі посилення тиску на адміністрацію Байдена і демократів через підтримку конфлікту з боку США.
© EPA-EFE/OLIVIER MATTHYS
Глава Пентагону Ллойд Остін відкинув аргументи про те, що Ізраїль здійснює геноцид проти палестинців у Газі, заявивши, що не бачив жодних доказів, які б це підтверджували. Про це
"У нас немає жодних доказів того, що Ізраїль здійснює геноцид в Газі", – заявив Остін в Сенатському комітеті з питань збройних сил під час бюджетних слухань, де його свідчення кілька разів переривали протестувальники.
У виданні нагадують, що заяви керманича Пентагону з'явилися на тлі посилення тиску на Вашингтон у зв'язку з підтримкою конфлікту з боку США.
Михайло Яровенко, ZN.ua