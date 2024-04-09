США не бачили доказів того, що Ізраїль вчинив геноцид – Остін

Коментарі очільника Міноборони з'явилися на тлі посилення тиску на адміністрацію Байдена і демократів через підтримку конфлікту з боку США.

© EPA-EFE/OLIVIER MATTHYS

Глава Пентагону Ллойд Остін відкинув аргументи про те, що Ізраїль здійснює геноцид проти палестинців у Газі, заявивши, що не бачив жодних доказів, які б це підтверджували. Про це повідомляє Politico, інформує ZN.ua .

"У нас немає жодних доказів того, що Ізраїль здійснює геноцид в Газі", – заявив Остін в Сенатському комітеті з питань збройних сил під час бюджетних слухань, де його свідчення кілька разів переривали протестувальники.