Ізраїль обіцяє контролювати безпеку в секторі Гази після війни – Нетаньяху

"Кожен клаптик території, який ми залишаємо, стає місцем, звідки проти нас може бути здійснений жахливий тероризм".

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що його країна наполягатиме на контролі над безпекою на Західному березі річки Йордан і в секторі Гази в осяжному майбутньому після війни. Про це повідомляє Bloomberg, інформує ZN.ua.

Ізраїль обіцяє контролювати безпеку в секторі Гази після війни – Нетаньяху
© EPA-EFE/ABIR SULTAN

Глава ізраїльського уряду відкинув ідеї правління Палестинської автономії, незважаючи на заклики з боку США.

"Це обов'язкова умова, і вона суперечить ідеї суверенітету. Кожен клаптик території, який ми залишаємо, стає місцем, звідки проти нас може бути здійснений жахливий тероризм", – зазначив Нетаньяху.

За його словами, він повідомив США про свою позицію і "пригальумвав" те, що він назвав спробами нав'язати Ізраїлю реальність, яка лише зашкодить країні.

"Прем'єр-міністр Ізраїлю повинен вміти сказати "ні" - навіть найближчим друзям", – наголосив він.

Державний секретар США Ентоні Блінкен та інші американські чиновники заявили, що тривалий мир неможливий без створення власної держави для палестинців.

"Ізраїль повинен припинити кроки, які підривають здатність палестинців ефективно управляти собою", – сказав Блінкен.

Відповідаючи на запитання про коментарі Нетаньяху, речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив журналістам у четвер у Вашингтоні, що Ізраїль не може вирішити свої довгострокові проблеми без створення палестинської держави.

"У Ізраїлю є історична можливість вирішити проблеми, з якими він зіткнувся з моменту свого заснування, і ми сподіваємося, що країна скористається цією можливістю", – підкреслив Міллер.

Нагадаємо, президент Ізраїлю Іцхак Герцоґ на форумі в Давосі заявив, що Ізраїль стримує загрози на Близькому Сході, які в іншому випадку поширилися б на Європу і США. Крім того, Герцоґ вказав на загрозу в Червоному морі з боку єменських хуситів.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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