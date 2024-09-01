У тунелях під Газою знайшли вбитих ізраїльських заручників

Військові ЦАХАЛ повідомили про виявлення у тунелях під сектором Гази ізраїльських заручників, убитих бойовиками ХАМАС.

Про це повідомляє The Times of Israel, інформує Апостроф .

Вбитих заручників вже упізнали - п’ятеро з них були викрадені з музичного фестивалю Nova поблизу району Рейм, а ще одну жінку вивезли з району Беері, що розташований неподалік кордону з сектором Гази. Це 23-річний Герш Голдберг-Полін, 24-річна Еден Єрушалмі, 25-річний Орі Даніно, 32-річний Олександр Лубнов, 40-річна Кармель Гат і 27-річний Альмог Сарусі.

Ізраїльські військові повідомили, що заручники були жорстоко вбиті терористами ХАМАС незадовго до того, як бійці ЦАХАЛ змогли дістатися до них.