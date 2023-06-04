Неподалік військової частини у Польщі знайшли рештки повітряної кулі: шпигунська, чи метеорологічна?

Наразі об'єкт вивчають військові.

У місті Калішки Вармінсько-Мазурському воєводстві Польщі знайшли залишки повітряної кулі, повідомляє RMF, інформує ZN.ua .

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Знайдені фрагменти вилучили поліцейські, наразі їх досліджують військові. Не виключено, що це могла бути повітряна куля-розвідник зі сходу.

Об’єкт виявив власник поля в суботу вранці на кукурудзяному полі за кілька кілометрів від полігону і великої військової частини. Чоловік, який знайшов рештки, розповів, що під фольгованим куполом кулі знаходилась полістирольна коробка, антена, а на самій кулі можна було прочитати написи кирилицею.

Повідомлення про знахідку підтвердили в поліції та Оперативному командуванні ЗСУ.

Наразі, пише видання, невідомо чи є ця куля метеорологічною, чи розвідницькою, втім в Оперативному командуванні повідомили, що радіолокаційні системи не зафіксували жодного порушення повітряного простору Польщі.

У лютому над континентальною частиною Сполучених Штатів помітили невідому повітряну кулю. Після кількох днів спостережень аеростат збили.

Міністерство закордонних справ Китаю стверджувало, що це була цивільна повітряна куля, яка використовується для метеорологічних цілей.