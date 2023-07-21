Під завалами будинку культури на Чернігівщині знайшли тіло жінки – ОВА

Російська ракета пошкодила будівлю місцевого БК сьогодні вранці.

Голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус заявив, що внаслідок ракетного удару по Чернігівщині під завалами місцевого будинку культури було знайдено тіло жінки. Про це він написав у своєму Telegram, інформує ZN.ua .

«Триває розбір завалів. Виявлено тіло жінки, працівниці БК. На місці працює ДСНС», – повідомив Чаус.

Про вибухи на Чернігівщині стало відомо о 10:50, після оголошення загрози балістичного удару з боку Росії.

Нагадаємо, також у п’ятницю, 21 липня, росіяни вкотре обстріляли Одеську область, а саме Білгород-Дністровський район, внаслідок чого пошкоджено важливий об’єкт інфраструктури. За словами очільника обласної військової адміністрації Олега Кіпера, росіяни випустили по ньому 7 ракет.