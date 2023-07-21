Під завалами будинку культури на Чернігівщині знайшли тіло жінки – ОВА

Російська ракета пошкодила будівлю місцевого БК сьогодні вранці.

Голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус заявив, що внаслідок ракетного удару по Чернігівщині під завалами місцевого будинку культури було знайдено тіло жінки. Про це він написав у своєму Telegram, інформує ZN.ua.

«Триває розбір завалів. Виявлено тіло жінки, працівниці БК. На місці працює ДСНС», – повідомив Чаус.

Про вибухи на Чернігівщині стало відомо о 10:50, після оголошення загрози балістичного удару з боку Росії.

Нагадаємо, також у п’ятницю, 21 липня, росіяни вкотре обстріляли Одеську область, а саме Білгород-Дністровський район, внаслідок чого пошкоджено важливий об’єкт інфраструктури. За словами очільника обласної військової адміністрації Олега Кіпера, росіяни випустили по ньому 7 ракет.


Михайло Яровенко, ZN.ua





Интересные новости
Усі 123 держави-члени Міжнародного кримінального суду мають зобов’язання арештувати Путіна – КулебаУсі 123 держави-члени Міжнародного кримінального суду мають зобов’язання арештувати Путіна – Кулеба
Зеленський запропонував Туреччині та ООН продовжити зернову угоду без РосіїЗеленський запропонував Туреччині та ООН продовжити зернову угоду без Росії
Кулеба закликав Росію "припинити грати в голодні ігри"Кулеба закликав Росію "припинити грати в голодні ігри"
Кулеба проводить у штаб-квартирі ООН термінові консультації щодо виходу РФ із зернової угодиКулеба проводить у штаб-квартирі ООН термінові консультації щодо виходу РФ із зернової угоди
Експорт зброї з Болгарії зріс на 200% після початку російсько-української війниЕкспорт зброї з Болгарії зріс на 200% після початку російсько-української війни
Блок рекламы


Похожие новости
На території Білого дому знайшли білий порошок. Ймовірно, це кокаїн — WPНа території Білого дому знайшли білий порошок. Ймовірно, це кокаїн — WP
Неподалік військової частини у Польщі знайшли рештки повітряної кулі: шпигунська, чи метеорологічна?Неподалік військової частини у Польщі знайшли рештки повітряної кулі: шпигунська, чи метеорологічна?
У пологовому будинку в Луганську розмістили "вагнерівців" – ГенштабУ пологовому будинку в Луганську розмістили "вагнерівців" – Генштаб
Журналісти знайшли у Гетманцева діючий бізнес в Криму та маму-мільйонеркуЖурналісти знайшли у Гетманцева діючий бізнес в Криму та маму-мільйонерку
У похованнях в Київській області знайшли тіла вже 1 374 українців, вбитих росіянами — НєбитовУ похованнях в Київській області знайшли тіла вже 1 374 українців, вбитих росіянами — Нєбитов
На Харківщині знайшли уламки збитого російського гелікоптераНа Харківщині знайшли уламки збитого російського гелікоптера
У справі про корупцію євродепутатів знайшли російський слід – прем’єр ПольщіУ справі про корупцію євродепутатів знайшли російський слід – прем’єр Польщі
Резніков про боєприпаси для українських військових: «Ми не шукаємо, ми все знайшли»Резніков про боєприпаси для українських військових: «Ми не шукаємо, ми все знайшли»
У НКРЕКП упевнені, що знайшли зручний момент для підвищення цін на електроенергіюУ НКРЕКП упевнені, що знайшли зручний момент для підвищення цін на електроенергію
Вперше в історії жінки представлені у парламентах усіх країн світу – ООНВперше в історії жінки представлені у парламентах усіх країн світу – ООН
Последние новости
Подгружаем последние новости