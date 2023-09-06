Він також нагадав, що на облік можуть стати в разі добровільної згоди представниці цивільних професій, які є спорідненими з певними військово-обліковими спеціальностями.

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Представник президента у парламенті Федір Веніславський заявив, що у межах мобілізації жінок не будуть додаватися нові спеціальності. Про це повідомляє офіційний сайт Верховної Ради, інформує ZN.ua .

Веніславський зазначив, що торік парламент ухвалив зміни до закону про мобілізаційну підготовку й мобілізацію. Відповідно до них жінки, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають обов’язковому військовому обліку. З 1 жовтня вони жінки мають з’явитися до ТЦК і пройти всі необхідні процедури.

За його словами, якщо стан здоров’я дозволяє представницям таких спеціальностей бути на військовій службі, то вони отримають статус військовозобов’язаних і будуть на військовому обліку.

"Такий підхід не є якимсь новаторством, оскільки і в колишньому СРСР, і країнах західного світу жінки, що мають медичну освіту, як правило є військовозобов’язаними й підлягають відповідному обліку", – сказав він.

Представник президента у парламенті наголосив, що Верховна Рада не планує розширювати перелік спеціальностей, які мають жінки, для обов’язкової постановки на військовий облік.

Веніславський підкреслив, що на облік можуть стати в разі добровільної згоди представниці цивільних професій, які є спорідненими з певними військово-обліковими спеціальностями. Наприклад, жінка-хімік може стати на облік, оскільки ця спеціальність споріднена з військово-обліковою спеціальністю хімічного захисту.

"Важливо наголосити, що всі військовозобов’язані - незалежно від того, жінка це чи чоловік, - отримують повістки й можуть бути мобілізовані тільки тоді, коли цього потребує план мобілізації й необхідні люди для формування нових підрозділів або поповнення втрат. Хочу нагадати, що не лише жінки є бойовими медиками, тож некоректно говорити, що буде мобілізовано багато жінок. В Україні продовжуватиметься планова мобілізація, просто розширюється перелік осіб, які можуть бути мобілізовані", – додав він.