У Луганську «прилетіло» по скупченню техніки біля машинобудівного заводу – росЗМІ

Повідомляється про постраждалих.

Ватажок бойовиків незаконного збройного угруповання «ЛНР» Пасічник заявив, що вибухи в окупованому росіянами Луганську – це удар кількома ракетами по машинобудівному заводу. При цьому за версією окупанта, завод є «цивыльним об'єктом».

Водночас російський The Insider з посиланням на джерело пише, що удар припав на скупчення техніки біля заводу.

Також повідомляється, що в окупованому Луганську пошкоджено житлові будинки. Російські пропагандисти пишуть про трьох поранених.

Трохи раніше повідомлялося, що у Луганську пролунали два вибухи. Після цього над містом стало видно густий дим. Щоправда, спочатку була версія, що прилетіло в районі автовокзалу. Роспропаганда практично відразу написала, що по окупованому місту вдарили нібито ракетами Storm Shadow.У ТАСС не забули згадати, що це перший удар по Луганську з початку року. Щоправда, роспропаганда забула порахувати кількість російських ударів по контрольованій Україною території.





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