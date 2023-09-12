Буданов пояснив, що призвело до зниження ефективності бронетехніки ЗСУ: "Наступ йде на ногах"
За його словами, минулої осені у Бахмуті її використання також було мінімальним.
Очільник ГУР МО Кирило Буданов розповів, що на темп контрнаступу захисників впливають наявність протитанкових комплексів та дронів-камікадзе - вони знизили ефективність бронетехніки у війні.
"Але давайте подивимося на осінь минулого року, тоді бойові дії ніхто не зупинив. Цього року буде точно так само. Бойові дії та наступ на всіх напрямках триватимуть. Проблеми з колісною технікою є і влітку, гусенична пристосована", - сказав Буданов.
За його словами, зниження ефективності бронетехніки призвело до того, що "наступ ЗСУ йде на ногах".
"Так само було й минулої осені у Бахмуті, використання техніки було мінімальним", - сказав він.