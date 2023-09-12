Буданов пояснив, що призвело до зниження ефективності бронетехніки ЗСУ: "Наступ йде на ногах"

За його словами, минулої осені у Бахмуті її використання також було мінімальним.

Очільник ГУР МО Кирило Буданов розповів, що на темп контрнаступу захисників впливають наявність протитанкових комплексів та дронів-камікадзе - вони знизили ефективність бронетехніки у війні. Під час виступу на полях форуму YES він наголосив, що погодні умови, які стануть гіршими незабаром, теж повпливають на операцію захисників, проводити яку під час холоду та у бруді значно важче, інформує ZN.ua .

© Скріншот ZN.UA

"Але давайте подивимося на осінь минулого року, тоді бойові дії ніхто не зупинив. Цього року буде точно так само. Бойові дії та наступ на всіх напрямках триватимуть. Проблеми з колісною технікою є і влітку, гусенична пристосована", - сказав Буданов.

За його словами, зниження ефективності бронетехніки призвело до того, що "наступ ЗСУ йде на ногах".

"Так само було й минулої осені у Бахмуті, використання техніки було мінімальним", - сказав він.