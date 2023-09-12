У Росії немає суперзброї. На війні горить все — Буданов

В тому числі й Т-14 та Т-90, якими росіяни лякали раніше.

Очільник ГУР МО Кирило Буданов розповів, що на війні у російських військових немає техніки, яку можна було б назвати суперзброєю. Хоча окупанти й залякували цим раніше, інформує ZN.ua .

"Ні, ми не бачили жодної з цих передбачуваних російських суперзброй. Т14, Т90 - горять. Все горить, Непереможної зброї тут (на війні - ред.) немає", - розповів Буданов на полях "Ялтинської Європейської Стратегії".

Т-14 "Армата" - це основний бойовий танк РФ наступного покоління. Він відрізняється від класичних зразків безекіпажною баштою і безліччю різних інновацій у сфері розвідки, управління вогнем і маскування. Щоправда, ще влітку видання Bіld писало, що на фронті цього танка ще жодного разу не бачили.