У Росії немає суперзброї. На війні горить все — Буданов
В тому числі й Т-14 та Т-90, якими росіяни лякали раніше.
Очільник ГУР МО Кирило Буданов розповів, що на війні у російських військових немає техніки, яку можна було б назвати суперзброєю. Хоча окупанти й залякували цим раніше, інформує
"Ні, ми не бачили жодної з цих передбачуваних російських суперзброй. Т14, Т90 - горять. Все горить, Непереможної зброї тут (на війні - ред.) немає", -
Т-14 "Армата" - це основний бойовий танк РФ наступного покоління. Він відрізняється від класичних зразків безекіпажною баштою і безліччю різних інновацій у сфері розвідки, управління вогнем і маскування. Щоправда, ще влітку видання
Т-90 "Владімір" — російський основний бойовий танк третього покоління, створений на початку 1990-х років. Вважається модернізацією Т-72Б. Індекс Т-90 був присвоєний машині за особистим розпорядженням президента РФ.