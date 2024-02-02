Орбан пояснив, чому все ж підтримав виділення Україні 50 млрд євро

Він наголосив, що якби Будапешт скористався правом вето, то фінансування відібрали б у нього.

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Учора ЄС все ж прийняв рішення про виділення Україні 50 млрд євро допомоги, попри погрози Угорщини скористатися правом вето. Тамтешній прем'єр-міністр Віктор Орбан пояснив зміну риторики Будапешта тим, що його "загнали у глухий кут". Про це він сказав в ефірі Kossuth, інформує ZN.ua .

"Я був у глухому куті. Якби ця угода не була досягнута та Угорщина продовжувала б використовувати своє право вето, тоді 26 країн-членів погодилися б направити гроші в Україну і забрали б кошти, призначені для Угорщини, і відправили б їх також в Україну — чому б це було добре?" — пояснив Орбан.

Він знову закликав Київ та Москву розпочати мирні перемовини. На думку прем'єра, "час на боці росіян, і чим довше триває війна, тим більше людей гине".