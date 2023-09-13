Буданов вирішив здобути ступінь із політології

Керівник ГУР подав документи в аспірантуру.

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, який нещодавно був підвищений у званні, подав документи на вступ до аспірантури університету «Острозька академія» за спеціальністю «Політологія». Про це повідомляє « Суспільне », спираючись на дані рейтингових списків вступників в аспірантуру НаУОА 2023-2024 років, інформує ZN.ua .

Згідно з даними рейтингової таблиці , Кирило Буданов перший у списку з трьох кандидатів на спеціальність «Політологія». Збирається навчатись він на вечірній формі.

В університеті інформацію про надходження документів від керівника ГУР підтвердили. Водночас зазначили, що наказу про зарахування ще немає, а на сайті на разі опубліковано рейтинг тих, хто допущений до аспірантури.

«У зв'язку з тим, що академію закінчив Головнокомандувач (Валерій Залужний — ред.), дев'ять бойових генералів і командувач 30-ї армії, академія стала популярною. Тут є досить потужний молодий викладацький науковий склад і абсолютно нічого дивного, що до академії вступають в магістратуру чи аспірантуру найвідоміші особистості в Україні», — сказав в коментарі виданню ректор Острозької академії Ігор Пасічник.

За його словами такі спеціальності як «Національна безпека» та «Політологія», які пропонує Острозька академія, пов'язані із питаннями, що стосується військової справи.

Заначимо 2007 році Кирило Буданов закінчив Одеський інститут Сухопутних військ.