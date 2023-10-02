"Синиця" надихає: російський льотчик "Гавр" на відпочинку в ОАЕ вирішив здатися посольству США

У ФСБ вважають, що Гавріченка переконав втекти його товариш по курсантському минулому, який ще на початку повномасштабної війни емігрував у Лос-Анджелес.

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З Росії продовжують тікати пілоти. Tg-проєкт "Досьє шпигуна" розповів одну з таких історій. Військовослужбовець авіаційної ескадрильї Росгвардії старший лейтенант Гавріченко з позивним "Гавр" в кінці вересня отримав відпустку, поїхав відпочивати в ОАЕ, а там пішов у посольство США , де заявив, що не готовий воювати проти України і готовий співпрацювати, інформує ZN.ua .

За даними ЗМІ, намовити "Гавра" втекти у Дубай міг його товариш по курсантському минулому Антон Васільєв. Той колись служив у 610-му центрі бойового застосування і перенавчання льотного складу в місті Іваново. На початку повномасштабної війни РФ проти України Васільєв виїхав у Лос-Анджелес, де зараз нібито організовує зроби для ЗСУ та допомагає розвідці США .

Наразі обставини втечі Гавріченка з'ясовує ФСБ. Спецслужби допитують і проводять обшуки у його товаришів по службі.