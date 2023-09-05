Яку винагороду отримає російський пілот, який перегнав в Україну Мі-8

Кузьмінов каже, що сам зв'язався з українськими розвідниками, бо не хотів брати участь у воєнних злочинах країни-агресора.

Російський пілот Максим Кузьмінов отримає півмільйона доларів за те, що перегнав в Україну гелікоптер Мі-8. Про це він сам розповів в інтерв'ю для каналу блогера Володимира Золкіна, інформує ZN.ua .

Кузьмінов каже, що крім того, йому зроблять нові документи. За його словами, планування спецоперації під кодовою назвою "Синиця" тривало близько шести місяців. Весь цей час мати російського пілота перебувала на території України.

Кузьмінов каже, що сам зв'язався з українськими розвідниками, бо не хотів брати участь у воєнних злочинах країни-агресора в Україні.

Україна офіційно гарантує виплату грошової винагороди за кожну справну одиницю бойової техніки, яку російські військовослужбовці переженуть на територію нашої держави. За перегін літака окупантам обіцяють 1 млн доларів, вертольота – 500 тисяч доларів, танка – 100 тисяч доларів.