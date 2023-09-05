Яку винагороду отримає російський пілот, який перегнав в Україну Мі-8

Кузьмінов каже, що сам зв'язався з українськими розвідниками, бо не хотів брати участь у воєнних злочинах країни-агресора.

Російський пілот Максим Кузьмінов отримає півмільйона доларів за те, що перегнав в Україну гелікоптер Мі-8. Про це він сам розповів в інтерв'ю для каналу блогера Володимира Золкіна, інформує ZN.ua.

Кузьмінов каже, що крім того, йому зроблять нові документи. За його словами, планування спецоперації під кодовою назвою "Синиця" тривало близько шести місяців. Весь цей час мати російського пілота перебувала на території України.

Кузьмінов каже, що сам зв'язався з українськими розвідниками, бо не хотів брати участь у воєнних злочинах країни-агресора в Україні.

Україна офіційно гарантує виплату грошової винагороди за кожну справну одиницю бойової техніки, яку російські військовослужбовці переженуть на територію нашої держави. За перегін літака окупантам обіцяють 1 млн доларів, вертольота – 500 тисяч доларів, танка – 100 тисяч доларів.

Для України такі операції є цілком рентабельними навіть у суто комерційному сенсі. Вартість того ж вертольота Мі-8 стартує з шести мільйонів доларів. А в рамках операції "Синиця" Україна отримала не лише новий російський гелікоптер із броньованою кабіною, але й цінні свідчення про авіацію РФ.


Іван Шевчук, ZN.ua





Интересные новости
Ми не можемо допустити перемоги Росії – президент Чехії ПавелМи не можемо допустити перемоги Росії – президент Чехії Павел
Бійці ДПСУ використовують автомати, які Іспанія визнала проблемними та списалаБійці ДПСУ використовують автомати, які Іспанія визнала проблемними та списала
У Пекіні глава британського МЗС закликав Китай допомогти зупинити ПутінаУ Пекіні глава британського МЗС закликав Китай допомогти зупинити Путіна
У Новій Каховці знищили штаб «Єдіной Росії»У Новій Каховці знищили штаб «Єдіной Росії»
Канада хоче навчати українських суддів і аудиторів у межах антикорупційних проєктів – посолКанада хоче навчати українських суддів і аудиторів у межах антикорупційних проєктів – посол
Блок рекламы


Похожие новости
Пілот Кузьмінов про операцію "Синиця": Я пропонував іншим членам екіпажу здатися в полон, але вони злякалисяПілот Кузьмінов про операцію "Синиця": Я пропонував іншим членам екіпажу здатися в полон, але вони злякалися
Ніхто не хоче казати, що Україну схилятимуть до перемовин, але є країни, які це підтримують — Тобіас ЕллвудНіхто не хоче казати, що Україну схилятимуть до перемовин, але є країни, які це підтримують — Тобіас Еллвуд
Ударні безпілотники намагалися прорватися до МосквиУдарні безпілотники намагалися прорватися до Москви
Війська РФ атакували вночі Україну дронами-камікадзе з нової партії — ГуменюкВійська РФ атакували вночі Україну дронами-камікадзе з нової партії — Гуменюк
У Defense Express сумніваються, що російський Су-34 може запускати "Кинджали": чомуУ Defense Express сумніваються, що російський Су-34 може запускати "Кинджали": чому
Російський гелікоптер Ка-52 розбився в Азовському морі — росЗМІРосійський гелікоптер Ка-52 розбився в Азовському морі — росЗМІ
Росія не зможе знищити ядерною зброєю усю Україну — РезніковРосія не зможе знищити ядерною зброєю усю Україну — Резніков
Українська бронетехніка отримає з Австралії бойові модулі SlingerУкраїнська бронетехніка отримає з Австралії бойові модулі Slinger
Bayraktar знову у грі — ВМС показали, як знищили російський катер з десантомBayraktar знову у грі — ВМС показали, як знищили російський катер з десантом
Гелікоптери та літак РФ намагались збити український безпілотник, але так і не змогли: відео від ГУРГелікоптери та літак РФ намагались збити український безпілотник, але так і не змогли: відео від ГУР
Последние новости
Подгружаем последние новости