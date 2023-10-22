ЗСУ знищили російський РЛС "Зоопарк", який коштує понад 10 мільйонів доларів
На таврійський напрямок РФ перекидає нові резерви.
Речник таврійського напрямку Олександр Штупун в
"У зв’язку з величезними втратами під час бойових дій, саме у особовому складі, фіксується прибуття військовослужбовців безпосередньо з Російської Федерації", - наголосив Штупун.
Речник заявив, що нині почастішали випадки, коли російські окупанти не орієнтуються на місцевості і на полі бою.
Українські військові знищили радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби "Зоопарк" (вартість його понад 10 мільйонів доларів), а також ще 34 одиниці військової техніки. Зокрема мова йде про: сім ББМ, шість танків, сім артсистем, дев'ять БпЛА та п'ять одиниць автомобільної та спеціальної техніки.
ЗСУ за добу ліквідували 615 окупантів. Впродовж трьох днів понад 10 військових РФ здалися в полон.