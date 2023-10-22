ЗСУ знищили російський РЛС "Зоопарк", який коштує понад 10 мільйонів доларів

На таврійський напрямок РФ перекидає нові резерви.

Речник таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону зазначив, що війська РФ стягують нові резерви на таврійський напрямок, інформує ZN.ua .

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"У зв’язку з величезними втратами під час бойових дій, саме у особовому складі, фіксується прибуття військовослужбовців безпосередньо з Російської Федерації", - наголосив Штупун.

Речник заявив, що нині почастішали випадки, коли російські окупанти не орієнтуються на місцевості і на полі бою.

Українські військові знищили радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби "Зоопарк" (вартість його понад 10 мільйонів доларів), а також ще 34 одиниці військової техніки. Зокрема мова йде про: сім ББМ, шість танків, сім артсистем, дев'ять БпЛА та п'ять одиниць автомобільної та спеціальної техніки.