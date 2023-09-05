Пілот Кузьмінов про операцію "Синиця": Я пропонував іншим членам екіпажу здатися в полон, але вони злякалися

Він розповів, що під час цієї операції отримав поранення в ногу во момент перетину кордону. Підозрює, що стріляла в нього російська сторона.

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Пілот російського Мі-8 Максим Кузьмінов, який перегнав борт у Харківську область та перейшов на сторону України, розповів, що під час фінальної стадії операції "Синиця" вмовляв свій екіпаж здатися, втім двоє інших його членів злякалися, почали поводитися агресивно, а після посадки побігли в сторону кордону, повідомляє УП.

"Зі мною було два члени екіпажу. Зброї при собі у нас не було. Льотчики у нас літають без зброї, - розповів він. - Ніхто не зміг мені чинити опір, тому що штурман ? у нього немає навичок пілотування вертольота. Я хлопців заспокоював, я сказав, що все добре, що тут живуть хороші люди, все буде чудово. Але вони почали боятися, почали трошки агресивно поводитися і, виходить, вибігли з гелікоптера в бік кордону. Подальша доля їх мені не відома, але, як випливає зі ЗМІ, то, можливо, що їх ліквідували", інформує ZN.ua .

Кузьмінов наголосив, що він не викрав гелікоптер, а перелетів з точки А в точну Б. За його словами, маршрут та місце посадки були погоджені заздалегідь.

Пілот розповів, що вилетів з аеродрому у Курську в сторону Харківської області о 16:20. В районі н.п. Шебетино він летів в режимі радіомовчання на гранично низькій висоті - 5-10 метрів. А коли літак почав перетинати кордон, по ньому відкрили вогонь.

"Хто його почав вести, я точно сказати не можу, але припускаю, що російська сторона. Я був поранений у ногу зі стрілецької зброї. Далі приблизно 20 км я відлетів, виконав посадку в зазначеному місці", ? розповів пілот.

Кузьмінов стверджує, що до цього виконував лише транспортні операції - перевозив вантаж і військових. Він переконує, що не здійснював бомбардувань, хоча й був у тимчасово окупованих Маріуполі та Бердянську. Зараз пілот думає про те, аби приєднатися до української авіації.

Він також розповів, що спершу про можливість здатися в полон його проінформували представники поліції, а вже потім з військовим зв'язалися люди з ГУР МО. Йому пообіцяли передбачені спеціальним законом виплати, нові документи й безпеку для нього та родичів.