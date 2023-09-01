Буданов про таємні переговори ЦРУ з росіянами: "Не плутайте роботу спецслужб і дипломатію"

Також очільник ГУР МО погоджується з тим, що західні розвідки беруть приклад з української.

У пресі час від часу з'являються повідомлення про те, що глава ЦРУ Вільям Бернс проводить таємні перемовити з представниками військового керівництва Росії. Очільник української воєнної розвідки Кирило Буданов вважає це нормальною практикою, нагадавши під час інтерв'ю Наталі Мосейчук, що Бернс очолює спецслужбу, яка "вирішує складні питання поза офіційним полем", інформує ZN.ua.

Буданов про таємні переговори ЦРУ з росіянами:
© Getty Images

"Це нормально. Не плутайте роботу спецслужб і дипломатію. Життя спецслужб — це таємна та закрита сторінка, яка не повинна бути на поверхні", — сказав Буданов.

Він також прокоментував і свою публічність, наголошуючи, що українська розвідка "задає світові тренди", які досить швидко підхоплюють.

"Подивіться на моїх західних колег, вони почали з'являтися в публічному просторі", — заявив розвідник.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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