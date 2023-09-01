Буданов про таємні переговори ЦРУ з росіянами: "Не плутайте роботу спецслужб і дипломатію"
Також очільник ГУР МО погоджується з тим, що західні розвідки беруть приклад з української.
У пресі час від часу з'являються повідомлення про те, що глава ЦРУ Вільям Бернс проводить таємні перемовити з представниками військового керівництва Росії. Очільник української воєнної розвідки Кирило Буданов вважає це нормальною практикою,
"Це нормально. Не плутайте роботу спецслужб і дипломатію. Життя спецслужб — це таємна та закрита сторінка, яка не повинна бути на поверхні", — сказав Буданов.
Він також прокоментував і свою публічність, наголошуючи, що українська розвідка "задає світові тренди", які досить швидко підхоплюють.
"Подивіться на моїх західних колег, вони почали з'являтися в публічному просторі", — заявив розвідник.