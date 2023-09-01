Буданов про таємні переговори ЦРУ з росіянами: "Не плутайте роботу спецслужб і дипломатію"

Також очільник ГУР МО погоджується з тим, що західні розвідки беруть приклад з української.

У пресі час від часу з'являються повідомлення про те, що глава ЦРУ Вільям Бернс проводить таємні перемовити з представниками військового керівництва Росії. Очільник української воєнної розвідки Кирило Буданов вважає це нормальною практикою, нагадавши під час інтерв'ю Наталі Мосейчук , що Бернс очолює спецслужбу, яка "вирішує складні питання поза офіційним полем", інформує ZN.ua .

© Getty Images

"Це нормально. Не плутайте роботу спецслужб і дипломатію. Життя спецслужб — це таємна та закрита сторінка, яка не повинна бути на поверхні", — сказав Буданов.

Він також прокоментував і свою публічність, наголошуючи, що українська розвідка "задає світові тренди", які досить швидко підхоплюють.

"Подивіться на моїх західних колег, вони почали з'являтися в публічному просторі", — заявив розвідник.