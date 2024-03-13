Я не зміню своєї думки щодо війни в Україні. Потрібні мирні переговори – Фіцо

Словацький прем'єр наголосив, що його уряд продовжуватиме суверенну зовнішню політику.

Я не зміню своєї думки щодо війни в Україні. Потрібні мирні переговори – Фіцо
© EPA-EFE/OLIVIER MATTHYS

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо на тлі рішення Чехії призупинити міжурядові консультації з його країною через розбіжність у поглядах двох держав щодо ключових зовнішньополітичних тем заявив, що не змінить свою позицію щодо війни в Україні і вкотре закликав Київ та Москву сісти за стіл перемовин. Про це повідомляє ?TK, інформує ZN.ua.

"Ні мене не буде тут завтра, ні пана Фіали не буде тут завтра, яка користь від усього цього? Послати сигнал на території Словаччини про те, що хтось розчарований словацьким прем'єр-міністром. Це речі, які не належать нормальному сучасному дипломатичному словнику", – зазначив Фіцо коментуючи рішення чеського уряду.

Водночас глава словацького уряду підкреслив, що його "хвилюють чесько-словацькі відносини".

"Відносини між чехами й словаками є занадто цінною річчю, щоб хтось утилітарний з якихось вузьких політичних міркувань ставив їх під загрозу", – сказав він.

За його словами, уряд країни продовжуватиме суверенну зовнішню політику.

На думку Фіцо, Україна, яка вже понад два роки протистоїть повномасштабному вторгненню Росії, потребує "припинення вогню і переговорів про мир".


Михайло Яровенко, ZN.ua





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