Я не зміню своєї думки щодо війни в Україні. Потрібні мирні переговори – Фіцо

Словацький прем'єр наголосив, що його уряд продовжуватиме суверенну зовнішню політику.

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Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо на тлі рішення Чехії призупинити міжурядові консультації з його країною через розбіжність у поглядах двох держав щодо ключових зовнішньополітичних тем заявив, що не змінить свою позицію щодо війни в Україні і вкотре закликав Київ та Москву сісти за стіл перемовин. Про це повідомляє ?TK, інформує ZN.ua .

"Ні мене не буде тут завтра, ні пана Фіали не буде тут завтра, яка користь від усього цього? Послати сигнал на території Словаччини про те, що хтось розчарований словацьким прем'єр-міністром. Це речі, які не належать нормальному сучасному дипломатичному словнику", – зазначив Фіцо коментуючи рішення чеського уряду.

Водночас глава словацького уряду підкреслив, що його "хвилюють чесько-словацькі відносини".

"Відносини між чехами й словаками є занадто цінною річчю, щоб хтось утилітарний з якихось вузьких політичних міркувань ставив їх під загрозу", – сказав він.

За його словами, уряд країни продовжуватиме суверенну зовнішню політику.

На думку Фіцо, Україна, яка вже понад два роки протистоїть повномасштабному вторгненню Росії, потребує "припинення вогню і переговорів про мир".