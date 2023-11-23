Зеленський: Віддавши Крим та Донбас, можна припинити війну, але не здобути мир

Та він наголосив, що готовий ознайомитися з "мирним планом" Трампа, про який той заявляв раніше.

Президент України Володимир Зеленський погоджується з тезою про те, що війну можна припинити, якщо віддати росіянам Крим та Донбас. Втім, під час інтерв'ю Fox News він наголосив, що цим наша держава не здобуде миру, інформує ZN.ua.

Зеленський: Віддавши Крим та Донбас, можна припинити війну, але не здобути мир
© EPA-EFE/MICHAEL REYNOLDS

Зеленський додав, що готовий до діалогу з 45-м американським президентом та потенційним кандидатом від Республіканської партії на посаду президента під час виборів 2024-го Дональдом Трампом. Той, нагадаємо, переконаний, що може "дуже швидко влаштувати мирний договір для України". Тож Зеленський закликав його поділитися баченням ситуації.

"Так, ми можемо зупинити цю війну, якщо ми віддамо Росії Донбас і Крим. На мою думку, наша країна не буде готова до такого мирного плану. Це не мирний план", – сказав Зеленський.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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