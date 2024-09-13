«49 українців і українок вдома» - Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив про черговий обмін полоненими, в результаті якого вдалося повернути 49 українців та українок.

Про це Володимир Зеленський написав у Telegram-каналі, інформує Апостроф .

"Ще одне повернення наших людей, на яке ми завжди чекаємо й заради яких працюємо. 49 українців і українок удома", - повідомив президент України.

Він зауважує, що серед українців, яких вдалося повернути додому, є воїни Збройних Сил України, Національної гвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби та цивільні люди.

"Зокрема, Леніє Умєрова – дівчина, яку росіяни захопили в заручники, коли вона приїхала піклуватися про хворого батька", - пише президент України.

Також вдалося звільнити ще частину захисників і захисниць «Азовсталі»: "Вдома й Герой України, військовий медик Віктор Івчук".

"Я дякую всій нашій команді, яка забезпечує звільнення полонених і заручників із російської неволі. І окремо хочу відзначити кожен наш, український, підрозділ, який поповнює обмінний фонд для нашої держави, - зауважив він та додав: - Всі наші воїни, які беруть у полон російського окупанта, усі наші служби, які знешкоджують російських диверсантів і колаборантів, наближають звільнення наших людей. Маємо повернути додому всіх наших – і воїнів, і цивільних".