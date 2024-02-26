Поліція країн ЄС отримає доступ до біометрики та ДНК – чи зможуть шукати українців

“Треті країни”, включно з Україною можуть бути включені у цей загальноєвропейський автоматизований обмін інформації

Поліція країн ЄС отримає доступ до біометрики та ДНК – чи зможуть шукати українців
© EU Council/twitter.com

Європейський парламент ухвалив закон, за яким буде відбуватись автоматизований пошук та обмін даними поліцією країн ЄС. Новий закон поліпшить застосування спеціальної системи обміну даними, яка дозволяє правоохоронним органам ЄС користуватись національними базами даних інших держав, якщо у них є систематизовані дані ДНК, відбитків пальців і реєстраційних даних транспортних засобів, інформує ZN.ua.

Узгоджені правила розширять категорії даних, для яких можливий автоматичний обмін. Поліцейські зможуть обмінюватись фотобазами та поточними поліцейськими справами. Пошук в усіх категоріях даних щодо зниклих безвісти або ідентифікації людських останків також стануть реальністю, що важливо насамперед для України, особливо, якщо для ідентифікації загиблого може знадобитися інформація про особу, яка є тільки в базах даних країн ЄС.

“Європол тепер також зможе шукати інформацію в національних базах даних для перехресної перевірки, якщо дані отримані з третіх країн. Також дані будуть використані для створення оновленої правоохоронної ІТ-інфраструктури ЄС”, – повідомляє Європарламент.

Відповідні зміни і процеси автоматизації пошуку можуть застосовуватись і щодо громадян України, оскільки ці правила відтепер діятимуть без обмежень для всіх поліцейських підрозділів країн ЄС.

Закон набуде чинності на двадцятий день після його публікації в Офіційному журналі Європейського Союзу. Закон розрахований на використання в усіх країнах ЄС.


Віктор Голобородько, ZN.ua





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