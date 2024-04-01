Це війна за право на існування – Зеленський у Бучі

Він нагадав, що картина російських звірств у звільненому місті два роки тому шокувала світ.

© Офіс президента України

Україна у протистоянні з Росією захищає не лише свій державний кордон та суверенітет, а глобальні цінності людяності, заявив президент Володимир Зеленський на вшануванні пам’яті українців, яких убили загарбники під час окупації Бучанської громади два роки тому, інформує ZN.ua .

«Для нас це війна на захист України й усього, що робить людей людьми. Саме тому в цієї війни – глобальне значення. Це війна за право на існування для нашої держави та водночас за право на життя для кожної людини. За гідність для нашого народу й для кожного народу, який прагне своєї долі. Це війна за те, щоб ніхто не смів ставати звіром щодо інших», - сказав Зеленський.

Він нагадав, що Росія принесла загибель і знущання, мародерство та садизм в Україну. І свідченням тому були вбиті українці, чиї тіла лежали на вулицях Бучі.

«Щоб розпочинати такі агресії проти інших, Росія спочатку знищила в собі мораль і зробила насильство й ненависть своєю ідеологією. Такі системи не зупиняються просто так. Сила їх зупиняє. Єдність їх зупиняє. Рішучість і розуміння, що саме вони хочуть знищити. Я пишаюся кожним і кожною, хто присвячує своє життя тому, щоб життя всієї нашої України збереглося. Я дякую всім у світі, хто нам справді допомагає», - сказав він.

Біля Меморіалу пам’яті захисників Бучанської громади підняли Державний прапор України, а президент вручив державні нагороди выйськовим.

Фото Офіс президента України

Стіна пам’яті біля церкви Святого Апостола Андрія Первозваного та Всіх Святих у Бучі, де були поховані частина вбитих бучанців, складається з кількох стел, на кожній із яких – таблички з викарбуваними іменами загиблих. Наразі меморіал містить 509 імен цивільних громадян, яких вдалося ідентифікувати. Деякі таблички поки що безіменні.

Фото Офіс президента України

Російська армія увійшла до Бучі 27 лютого 2022 року. За 33 дні окупації військові РФ скоїли в Бучанському районі понад 9 тисяч воєнних злочинів та вбили більш як 1400 цивільних жителів, зокрема 37 дітей.

Після визволення Бучі та Київщини прозвучали перші заяви світових лідерів про геноцидний характер воєнних злочинів російської армії в Україні.