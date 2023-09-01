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2023-09-01
В України буде щонайменше 10 років, аби підготуватися до наступної війни з Росією — Буданов
Саме стільки знадобиться агресору, аби відновитися у військовому плані.
Очільник ГУР МО Кирило Буданов вважає, що війна, яка триває сьогодні між РФ та Україною, не остання. Під час інтерв'ю
© The Moscow Times
"Якраз 10 років це нормальний період для того, щоб все це переосмислити. Ну і заново почати реванш готувати", - зазначив Буданов.
За його словами, якщо нам вдасться впливати на РФ, або на території, які будуть створені після програшу агресора, то, можливо, часу буде більше. Але до наступної війни точно мине не менше 10 років, вважає він.
Вікторія Хмілевська, ZN.ua