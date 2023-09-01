В України буде щонайменше 10 років, аби підготуватися до наступної війни з Росією — Буданов

Саме стільки знадобиться агресору, аби відновитися у військовому плані.

Очільник ГУР МО Кирило Буданов вважає, що війна, яка триває сьогодні між РФ та Україною, не остання. Під час інтерв'ю проєкту "Мосейчук+" він зауважив, що після перемоги нашої країни РФ знадобиться 10 років, аби відновитися та підготуватися до реваншу. Відповідно, в України є стільки ж, інформує ZN.ua .

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"Якраз 10 років це нормальний період для того, щоб все це переосмислити. Ну і заново почати реванш готувати", - зазначив Буданов.