Можуть екстрадувати до України: Арахамія пояснив, що очікує втікачів від мобілізації за кордоном

Це стосується осіб, які виїхали незаконно за підробленими довідками ВЛК.

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан, що введенні через повномасштабне вторгнення РФ . Призову підлягають військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років. Під час дії воєнного стану виїзд за кордон для осіб призовного віку заборонений. Голова фракції «Слуга народу» у Верховній раді Давид Арахамія розповів в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини», що загрожує чоловікам, які незаконно виїхали з України під час мобілізації. Про це пише ТСН, інформує ZN.ua .

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Він зазначив, що тих чоловіків, які виїхали за кордон за допомогою підроблених довідок про «непридатність» до мобілізації можуть екстрадувати до України і покарати їх відповідно до законодавства.

Арахамія підкреслив, що під час перевірки військово-лікарських комісій (ВЛК) та територіальних центрів комплектування (ТЦК) були виявлені порушення та факти корупції. Нардеп додав, що окрім тих, хто отримував хабарі, є ще ті, хто їх давав.

«Якщо хтось корумпував посадову особу, то згідно з нашим законодавством відповідальність несуть обидві сторони. Тут багато роботи буде у правоохоронних органів, які мають згідно з Кримінально-процесуальним кодексом все це правильно оформити, легалізувати всі ці докази і висувати обвинувачення. Що буде з людьми, які це робили? Вони будуть нести відповідальність згідно законам за дачу хабаря, за підробку документів, за ухилення від мобілізації», – сказав він.

За словами Арахамії, є важливе питання, яким чином можна притягнути до відповідальності осіб, які вже виїхали.

«До них дотягнутися прямо зараз у правоохоронців немає можливості, але згідно з чинним Кримінально-процесуальним кодексом у нас зараз дуже посилились напрямок міжнародно-правової допомоги і в будь-якої фактично (окрім Росії) країні світу наші правоохоронні органи можуть прийти і зробити запити на екстрадицію таких людей, і привезти їх до України, щоб вони несли відповідну відповідальність», – резюмував він.