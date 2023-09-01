Можуть екстрадувати до України: Арахамія пояснив, що очікує втікачів від мобілізації за кордоном

Це стосується осіб, які виїхали незаконно за підробленими довідками ВЛК.

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан, що введенні через повномасштабне вторгнення РФ. Призову підлягають військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років. Під час дії воєнного стану виїзд за кордон для осіб призовного віку заборонений. Голова фракції «Слуга народу» у Верховній раді Давид Арахамія розповів в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини», що загрожує чоловікам, які незаконно виїхали з України під час мобілізації. Про це пише ТСН, інформує ZN.ua.

Можуть екстрадувати до України: Арахамія пояснив, що очікує втікачів від мобілізації за кордоном
© Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

Він зазначив, що тих чоловіків, які виїхали за кордон за допомогою підроблених довідок про «непридатність» до мобілізації можуть екстрадувати до України і покарати їх відповідно до законодавства.

Арахамія підкреслив, що під час перевірки військово-лікарських комісій (ВЛК) та територіальних центрів комплектування (ТЦК) були виявлені порушення та факти корупції. Нардеп додав, що окрім тих, хто отримував хабарі, є ще ті, хто їх давав.

«Якщо хтось корумпував посадову особу, то згідно з нашим законодавством відповідальність несуть обидві сторони. Тут багато роботи буде у правоохоронних органів, які мають згідно з Кримінально-процесуальним кодексом все це правильно оформити, легалізувати всі ці докази і висувати обвинувачення. Що буде з людьми, які це робили? Вони будуть нести відповідальність згідно законам за дачу хабаря, за підробку документів, за ухилення від мобілізації», – сказав він.

За словами Арахамії, є важливе питання, яким чином можна притягнути до відповідальності осіб, які вже виїхали.

«До них дотягнутися прямо зараз у правоохоронців немає можливості, але згідно з чинним Кримінально-процесуальним кодексом у нас зараз дуже посилились напрямок міжнародно-правової допомоги і в будь-якої фактично (окрім Росії) країні світу наші правоохоронні органи можуть прийти і зробити запити на екстрадицію таких людей, і привезти їх до України, щоб вони несли відповідну відповідальність», – резюмував він.


Дар'я Скрипник, ZN.ua





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