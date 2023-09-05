РосЗМІ повідомляють, що дрони хотіли атакувати резиденцію Путіна

Цього разу окупанти збили БпЛА. Їх уламки спричинили сильну пожежу у Підмосков'ї.

В ніч на 5 вересня дрони намагалися атакувати резиденцію російського диктатора Владіміра Путіна. Про це повідомляє The Moscow Times.

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За даними ЗМІ, БпЛА знищили над селом Завидово у Тверській області. Там і розташована резиденція, інформує ZN.ua .

Також дрони збивали у Підмосков'ї. Там уламки впали на гараж із газовими балонами в Павловській Слободі, внаслідок чого спалахнула пожежа, яка спровокувала кілька сильних вибухів.

Відео "нальоту" БпЛА на резиденцію Путіна вже публікують в мережі.