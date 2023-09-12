Олег Сенцов отримав контузію під час боїв біля Роботиного

Це ще одне його поранення.

Український режисер та військовослужбовець ЗСУ Олег Сенцов, який зараз є командиром взводу у 47 ОМБР «Магура», під час бою на Запорізькому напрямку в районі Роботиного отримав чергове поранення на фронті, інформує ZN.ua.

Олег Сенцов отримав контузію під час боїв біля Роботиного
© Facebook/Олег Сенцов

У своєму Facebook він уточнив, що отримав легку контузію та надрив перепонки. У дописі він прикріпив фото кулі, яка застрягла у його бронежилеті.

«Зі мною все добре. Дякую тим, хто підтримував мене та мою родину в цей складний час. Госпіталізуватися нема потреби, ще багато роботи, і не тільки під Роботино. Кожен бій завжди здається складнішим, ніж попередній, але цей був насправді таким. На згадку про нього мені залишиться цей маленький «подаруночок», який знайшовся в броніку вже на базі», - написав Сенцов.

Він додав, що українські військові взяли чергову позицію, але ціною життів воїнів. Низка військовослужбовців отримали поранення.

Нагадаємо, на початку липня під час ближнього бою Олег Сенцов отримав контузію, проте пообіцяв повернутися на фронт. Згодом йому присвоїли звання молодшого лейтенанта. Під час першого бойового виходу після попереднього поранення Сенцов потрапив під артилерійський обстріл, із його тіла медикам довелося діставати уламки.


Володимир Дедей, ZN.ua





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