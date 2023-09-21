Ізраїль отримав на озброєння одні з найсучасніших танків у світі

Їх почали розробляти 2015-го року.

На озброєнні Армії оборони Ізраїлю з'явилися перші танки Merkava Barak. Напередодні їх передали 52-му бронетанковому батальйону 401-ї бригади. Про це повідомляє Timеs of Israel , інформує ZN.ua .

© Getty Images

Як відомо, у 2015 році Міністерство оборони Ізраїлю вирішило створити новий танк. Роботи над Merkava Barak почалися у 2018 році, а вже через два роки пройшли випробування.

Командир танка отримає шолом, розроблений ізраїльською компанією Elbit Systems. Він забезпечить повний огляд зовнішнього середовища і надасть всю ключову інформацію про поле бою. Шолом отримав назву Iron Vision.

Міністерство оборони Ізраїлю заявляє, що Merkava Barak - це танк п'ятого покоління. Бойова машина обладнана новим прицілом, поліпшеним приладом нічного бачення та отримала поліпшену систему управління вогнем.

Merkava Barak оснащений системою активного захисту Trophy. Розробка ізраїльської компанії Rafael покликана захистити бойову машину від протитанкових керованих ракет, гранат і пострілів бронебійними кулями.