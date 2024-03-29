Нацполіція: На сьогодні зниклими безвісти внаслідок повномасштабного вторгнення РФ вважаються 50 150 людей
У відомстві зазначили, що "до війни за всі роки незалежності зниклими безвісти вважалися 12 292 особи".
Заступник голови Національної поліції Андрій Нєбитов заявив, що від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України нерозшуканими вважаються 50 150 людей. Про це він
"Війна змінила масштаби розшукової роботи. До війни за всі роки незалежності зниклими безвісти вважалися 12 292 особи. З початком російського вторгнення кількість зниклих зросла в 4 рази. На сьогодні нерозшуканими залишаються 50 150 осіб", – зазначив Нєбитов.
За його словами, Збір інформації, верифікація даних, реалізація пошукових заходів — ускладнюються через непередбачувану ситуацію на лінії фронту, масовані атаки на мирні міста, міграцію людей і тимчасову окупацію територій.
"Навантаження на карний розшук збільшилось, проте оперативники працюють на максимумі та продовжують боротись за кожну людську долю. Тому для нас так важливі перспективи розвитку розшукової роботи: нові алгоритми дій, міжнародне партнерство, оновлене законодавство та залучення сучасних технологій", – додав він.
Раніше моніторингова місія ООН з прав людини в Україні у межах звіту оприлюднила дані згідно з якими фіксуються нові випадки катування та страт українських військовополонених з боку росіян.
"38-й звіт ООН щодо ситуації з правами людини в Україні охоплює період із 1 грудня 2023-го по 29 лютого 2024 року. Поміж іншого, експерти провели інтерв’ю з 60 українськими військовими, нещодавно звільненими з полону", – йдеться у документі.