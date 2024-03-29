Нацполіція: На сьогодні зниклими безвісти внаслідок повномасштабного вторгнення РФ вважаються 50 150 людей

У відомстві зазначили, що "до війни за всі роки незалежності зниклими безвісти вважалися 12 292 особи".

© Андрій Нєбитов / facebook

Заступник голови Національної поліції Андрій Нєбитов заявив, що від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України нерозшуканими вважаються 50 150 людей. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, інформує ZN.ua .

"Війна змінила масштаби розшукової роботи. До війни за всі роки незалежності зниклими безвісти вважалися 12 292 особи. З початком російського вторгнення кількість зниклих зросла в 4 рази. На сьогодні нерозшуканими залишаються 50 150 осіб", – зазначив Нєбитов.

За його словами, Збір інформації, верифікація даних, реалізація пошукових заходів — ускладнюються через непередбачувану ситуацію на лінії фронту, масовані атаки на мирні міста, міграцію людей і тимчасову окупацію територій.

"Навантаження на карний розшук збільшилось, проте оперативники працюють на максимумі та продовжують боротись за кожну людську долю. Тому для нас так важливі перспективи розвитку розшукової роботи: нові алгоритми дій, міжнародне партнерство, оновлене законодавство та залучення сучасних технологій", – додав він.

Раніше моніторингова місія ООН з прав людини в Україні у межах звіту оприлюднила дані згідно з якими фіксуються нові випадки катування та страт українських військовополонених з боку росіян.