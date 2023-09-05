ЗМІ: Вірменія передала допомогу Україні вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії

У МЗС та уряді країни поки що офіційно не коментують цю інформацію.

Арменія вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України надала нашій державі допомогу. Про це повідомляє Радіо Азатутюн", інформує ZN.ua.

У виданні зазначили, що наразі невідомо, яку саме допомогу отримає Україна.

Як розповідають джерела, про гуманітарну допомогу Україні Єреван офіційно оголосить найближчим часом.

У МЗС та уряді Вірменії поки що офіційно не коментують цю інформацію.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян раніше заявлялв, що його держава не є союзником Росії у війні в Україні і стурбована впливом цього конфлікту на свої відносини з іншими країнами.

Відповідаючи на запитання про висловлювання Пашиняна другого червня, речник Кремля Дмітрій Пєсков відповів, що Москва взяла до відома цю "важливу заяву".


Михайло Яровенко, ZN.ua





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