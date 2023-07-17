Ердоган у серпні зустрінеться з Путіним і обговорить «зернову угоду», з якої РФ сьогодні вийшла

За словами турецького президента «зернова угода» увійшла в історію як важливий дипломатичний успіх.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган після візиту до Саудівської Аравії, Катару та Об’єднаних Арабських Еміратів зустрінеться з господарем Кремля Владіміром Путіним. Ердоган хоче обговорити з президентом країни-терористки «зернову угоду», з якої РФ сьогодні вийшла, передає CNN Turk, інформує ZN.ua .

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«Я вважаю, що Путін хоче, щоб цей гуманітарний міст тривав. Коли я повернуся з поїздки, у мене буде зустріч з Путіним. Ми поговоримо про це, коли зустрінемося в нашій країні у серпні», – заявив Ердоган.

Він додав, що Чорноморська зернова ініціатива увійшла в історію як важливий дипломатичний успіх. Протягом її дії, як зазначив Ердоган, відвантажено понад 33 млн тонн зернових продуктів.

«Багатьом країнам вдалося запобігти втягненню в продовольчу кризу. Дякуємо всім залученим сторонам», – додав турецький президент.

17 липня Росія заявила, що виходить із зернової угоди, але нібито «негайно повернеться до неї, як тільки частина домовленостей щодо Москви буде виконана». Кілька днів тому Путін заявив приблизно те саме.