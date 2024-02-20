Сікорський: Сьогодні в Росії та Білорусі політв'язнів більше, ніж у Радянському Союзі часів Лєоніда Брежнєва

Глава польського МЗС нагадав, що після фальсифікації виборів у 2020 році Білорусь надала свою територію Росії для агресії проти України і дозволила розмістити у себе російську ядерну зброю.

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Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, коментуючи пропозиції щодо запровадження проти Росії європейських санкцій за смерть у колонії російського опозиціонера Алєксєя Навального, заявив, що зараз у РФ та Білорусі більше політв’язнів ніж у Радянському Союзі. Про це повідомляє PAP, інформує ZN.ua .

"Путін дозволив чи наказав – точно не знаємо – вбивство Навального під час Мюнхенської конференції з безпеки. Здається, його не хвилюють політичні наслідки. Ситуація починає ставати дійсно серйозною", – сказав глава польської дипломатії.

Сікорський зазначив, що разом із кількома іншими міністрами він підтримав заклик дружини Навального Юлії, яка на зустрічі з главами МЗС країн ЄС просила накласти на РФ санкції за смерть чоловіка. Він також вважає, що у цій справі "не можна марнувати часу". Водночас він зауважив, що справа є свіжою, відтак деяким країнам треба дати час на рефлексії.

Міністр наголосив, що він підтримує ініціативу глави європейської дипломатії Жозепа Борреля, щоб назвати європейську систему санкцій проти РФ іменем Навального.

Сікорський також згадав репресії в Білорусі: "Ми всі пам’ятаємо, що останні президентські вибори були сфальсифіковані. Ми всі пам’ятаємо, що хвиля репресій не вщухає. У пропорції до кількості населення це гірші репресії, ніж під час воєнного стану. Хочу нагадати, що сьогодні в Росії та Білорусі політв'язнів більше, ніж у Радянському Союзі часів Леоніда Брежнєва".

Він додав, що після фальсифікації виборів у 2020 році Білорусь надала свою територію Росії для агресії проти України і дозволила розмістити у себе російську ядерну зброю.