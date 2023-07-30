Папа Франциск закликав «братів представників російської влади» відновити «зернову угоду»

Папа Римський згадав про «зернову угоду» у своєму недільному зверненні.

Папа Римський Франциск закликав Росію повернутися до зернової угоди, тим самим відновити безпечне транспортування зерна в Чорному морі. Такий заклик він виголосив під час недільної молитви «Ангел Господній» у Ватикані, передає Vatican News.

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«Не припиняймо молитися за Україну, де війна нищить все, також і зерно. Це тяжка образа Бога, бо зерно – це Його дар, щоби прогодувати людство. Й волання братів і сестер, які страждають від голоду, підноситься аж до неба», – сказав Папа Франциск, інформує ZN.ua .

Водночас під час свого недільного звернення з вікна Апостольського палацу у Ватикані він закликав «моїх братів, представників російської влади, відновити Чорноморську ініціативу, щоби була можливість безпечно транспортувати зерно».