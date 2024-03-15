AP: Орбан виступив проти "західного світу" і закликав допомогти йому "окупувати Брюссель"

Глава угорського уряду порівняв Євросоюз з імперськими окупантами, а також назвав Захід "джерелом безкультур'я і руйнування".

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Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан намагався мобілізувати підтримку свого правого популізму у святковій промові з нагоди річниці угорської революції 1848 року проти правління Габсбургів, закликаючи своїх глядачів допомогти йому "окупувати Брюссель" на виборах до Європарламенту влітку цього року. Про це повідомляє AP, інформує ZN.ua .

Орбан відзначив різкий контраст між своєю країною і "західним світом", звинувативши останній у тому, що він є джерелом безкультур'я і руйнування.

"Вони починають війни, руйнують світи, перекроюють кордони країн і пасуться на всьому, як сарана", - сказав він натовпу, багато з яких були привезені до Будапешту автобусами з цієї нагоди. "Ми, угорці, живемо інакше і хочемо жити інакше", – зазначив глава угорського уряду.

У виданні нагадали, що він виступав менш ніж за три місяці до виборів у ЄС, які, як очікується, продемонструють сплеск ультраправих партій по всьому континенту, що поділяють багато ключових позицій Орбана.

Опозиція до імміграції та прав ЛГБТК+, а також прихильність до національної гордості та суверенітету посіли важливе місце в його коментарях до національного свята, які звучали як передвиборча промова.

"Брюссель - не перша імперія, яка поклала око на Угорщину, – наголосив прем’єр Угорщини, маючи на увазі де-факто столицю ЄС.

"Народи Європи сьогодні бояться, що Брюссель відбере у них свободу. Якщо ми хочемо зберегти свободу і суверенітет Угорщини, у нас немає вибору: Ми повинні окупувати Брюссель", – додав він.

Раніше ЗМІ повідомляли, що депутати Європейського парламенту подадуть позов до суду на виконавчу владу Європейського Союзу за те, що вона розблокувала кошти для Угорщини, намагаючись переконати її прем’єр-міністра Віктора Орбана зняти вето на початок переговорів про вступ України до ЄС, а також на фінансову допомогу Україні на 50 млрд євро. При тому, що занепокоєння щодо верховенства права в Угорщині залишається, а саме воно було причиною заморожування коштів ЄС.