AP: Орбан виступив проти "західного світу" і закликав допомогти йому "окупувати Брюссель"
Глава угорського уряду порівняв Євросоюз з імперськими окупантами, а також назвав Захід "джерелом безкультур'я і руйнування".
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан намагався мобілізувати підтримку свого правого популізму у святковій промові з нагоди річниці угорської революції 1848 року проти правління Габсбургів, закликаючи своїх глядачів допомогти йому "окупувати Брюссель" на виборах до Європарламенту влітку цього року. Про це
Орбан відзначив різкий контраст між своєю країною і "західним світом", звинувативши останній у тому, що він є джерелом безкультур'я і руйнування.
"Вони починають війни, руйнують світи, перекроюють кордони країн і пасуться на всьому, як сарана", - сказав він натовпу, багато з яких були привезені до Будапешту автобусами з цієї нагоди. "Ми, угорці, живемо інакше і хочемо жити інакше", – зазначив глава угорського уряду.
У виданні нагадали, що він виступав менш ніж за три місяці до виборів у ЄС, які, як очікується, продемонструють сплеск ультраправих партій по всьому континенту, що поділяють багато ключових позицій Орбана.
Опозиція до імміграції та прав ЛГБТК+, а також прихильність до національної гордості та суверенітету посіли важливе місце в його коментарях до національного свята, які звучали як передвиборча промова.
"Брюссель - не перша імперія, яка поклала око на Угорщину, – наголосив прем’єр Угорщини, маючи на увазі де-факто столицю ЄС.
"Народи Європи сьогодні бояться, що Брюссель відбере у них свободу. Якщо ми хочемо зберегти свободу і суверенітет Угорщини, у нас немає вибору: Ми повинні окупувати Брюссель", – додав він.
Раніше ЗМІ повідомляли, що депутати Європейського парламенту подадуть позов до суду на виконавчу владу Європейського Союзу за те, що вона розблокувала кошти для Угорщини, намагаючись переконати її прем’єр-міністра Віктора Орбана зняти вето на початок переговорів про вступ України до ЄС, а також на фінансову допомогу Україні на 50 млрд євро. При тому, що занепокоєння щодо верховенства права в Угорщині залишається, а саме воно було причиною заморожування коштів ЄС.