"Гарними історіями війни не виграють" – Ландсбергіс закликав союзників посилити підтримку України
"Українці творили дива і неодноразово ставили "експертів" у незручне становище".
Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс наголосив на важливості посилення підтримки України. Про це він
"Гарними історіями війни не виграють. Без значних поставок зброї та реальних гарантій безпеки славний наратив єдності та солідарності з Україною слабшає та швидко наближається до цинізму", – зазначив Ландсбергіс.
За його словами, заспокійливі історії можуть допомогти виграти вибори, але якщо вони неправдиві, "вони знерухомлюють нас, заважають нам діяти, поки українці продовжують гинути за нас".
"Українці творили дива і неодноразово ставили "експертів" у незручне становище. Ми мали б бути вдячні за такого союзника, але замість того, щоб допомогти їм перемогти, ми просимо їх воювати зі зв'язаною за спиною рукою", – наголосив глава литовського МЗС.
Водночас, каже Ландсбергіс, Європа перебуває у великій небезпеці, оскільки Росія "надихнулася умиротворенням".
"Фактом залишається те, що будь-що, окрім повного відновлення суверенітету та безпеки України, заохочуватиме Путіна та світових тиранів продовжувати діяти, перетинати кордони, ґвалтувати та вбивати заради досягнення своїх цілей", – додав він.