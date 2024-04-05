"Гарними історіями війни не виграють" – Ландсбергіс закликав союзників посилити підтримку України

"Українці творили дива і неодноразово ставили "експертів" у незручне становище".

© EPA-EFE/TOMS KALNINS

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс наголосив на важливості посилення підтримки України. Про це він написав у своєму Twitter , інформує ZN.ua .

"Гарними історіями війни не виграють. Без значних поставок зброї та реальних гарантій безпеки славний наратив єдності та солідарності з Україною слабшає та швидко наближається до цинізму", – зазначив Ландсбергіс.

За його словами, заспокійливі історії можуть допомогти виграти вибори, але якщо вони неправдиві, "вони знерухомлюють нас, заважають нам діяти, поки українці продовжують гинути за нас".

"Українці творили дива і неодноразово ставили "експертів" у незручне становище. Ми мали б бути вдячні за такого союзника, але замість того, щоб допомогти їм перемогти, ми просимо їх воювати зі зв'язаною за спиною рукою", – наголосив глава литовського МЗС.

Водночас, каже Ландсбергіс, Європа перебуває у великій небезпеці, оскільки Росія "надихнулася умиротворенням".

"Фактом залишається те, що будь-що, окрім повного відновлення суверенітету та безпеки України, заохочуватиме Путіна та світових тиранів продовжувати діяти, перетинати кордони, ґвалтувати та вбивати заради досягнення своїх цілей", – додав він.