У Польщі вказали тип російської ракети, яка перетнула повітряний простір 24 березня

Начальник Генштабу пояснив, чому ракету не збили.

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Повітряний простір Польщі у ніч на 24 березня, ймовірно, перетинала стратегічна крилата ракета Х-101. Про це повідомив начальник Генерального штабу Збройних сил Польщі Вєслав Кукула, повідомляє " Радіо Свобода", інформує ZN.ua .

За його словами, російська ракета могла відхилитися від курсу. Також він пояснив, чому військові Польщі її не збили.

"Такі цілі на межі двох країн складні у сенсі дилеми – збивати чи ні. Тому що наслідки знищення з нашого боку можуть спричинити ненавмисні ефекти по іншій стороні. І так само може бути коли Україна стріляє в таку ракету. Така ракета може впасти на території Польщі і спричинити певні наслідки", – сказав Кукула.

Раніше речник Оперативного командування Збройних сил Польщі підполковник Яцек Горишевський пояснив, що військові були впевнені в тому, що російська ракета залишить повітряний простір країни.

"Рішення було ухвалене на основі інформації наших радіолокаційних систем. Оцінка траєкторії, швидкості та висоти польоту ракети показала, що вона [ракета] залишить наш повітряний простір", - пояснив він.

Нагадаємо, під час ракетної атаки 24 березня, одна з російських ракет перетнула кордон між Україною та Польщею. За даними Оперативного командування Збройних сил Польщі, у небо були підняті винищувачі F-16 «для безпеки польського повітряного простору».

Це не перший випадок, коли російські ракети залітають у повітряний простір Польщі і не перший, коли польські військові лише спостерігають за ними. Так, 29 грудня російська ракета майже три хвилини перебувала над територією Польщі та подолала відстань близько 40 кілометрів.