У Польщі вказали тип російської ракети, яка перетнула повітряний простір 24 березня

Начальник Генштабу пояснив, чому ракету не збили.

У Польщі вказали тип російської ракети, яка перетнула повітряний простір 24 березня
© BBC

Повітряний простір Польщі у ніч на 24 березня, ймовірно, перетинала стратегічна крилата ракета Х-101. Про це повідомив начальник Генерального штабу Збройних сил Польщі Вєслав Кукула, повідомляє "Радіо Свобода", інформує ZN.ua.

За його словами, російська ракета могла відхилитися від курсу. Також він пояснив, чому військові Польщі її не збили.

"Такі цілі на межі двох країн складні у сенсі дилеми – збивати чи ні. Тому що наслідки знищення з нашого боку можуть спричинити ненавмисні ефекти по іншій стороні. І так само може бути коли Україна стріляє в таку ракету. Така ракета може впасти на території Польщі і спричинити певні наслідки", – сказав Кукула.

Раніше речник Оперативного командування Збройних сил Польщі підполковник Яцек Горишевський пояснив, що військові були впевнені в тому, що російська ракета залишить повітряний простір країни.

"Рішення було ухвалене на основі інформації наших радіолокаційних систем. Оцінка траєкторії, швидкості та висоти польоту ракети показала, що вона [ракета] залишить наш повітряний простір", - пояснив він.

Нагадаємо, під час ракетної атаки 24 березня, одна з російських ракет перетнула кордон між Україною та Польщею. За даними Оперативного командування Збройних сил Польщі, у небо були підняті винищувачі F-16 «для безпеки польського повітряного простору».

Це не перший випадок, коли російські ракети залітають у повітряний простір Польщі і не перший, коли польські військові лише спостерігають за ними. Так, 29 грудня російська ракета майже три хвилини перебувала над територією Польщі та подолала відстань близько 40 кілометрів.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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