Антиукраїнська партія у Польщі посіла третє місце за рівнем симпатій виборців

"Конфедерація" користується прихильністю 13% поляків.

Якби парламентські вибори у Польщі відбулися найближчої неділі, то за керівну нині партію «Громадянська коаліція» проголосували б 29% виборців, а за опозиційну нині «Право і справедливість» – 24%, повідомляє видання Wiadomo?ci Onet із посиланням на опитування СBOS, інформує ZN.ua .

Антиукраїнська ультраправа партія «Конфедерація» посідає третє місце серед партій, які проходять до парламенту країни із результатом 13%. Також прохідними є партія «Третій шлях», яка входить до урядової коаліції і за яку готові віддати голоси 9% опитаних, та ліві, за яких проголосували б 8%.

17% поляків досі не визначились, за кого воліли би проголосувати.

Загалом 83% респондентів заявили про готовність взяти участь у виборах до Сейму та Сенату. Опитування проводилося з 18 по 22 березня за допомогою телефонних інтерв'ю на вибірці з 1000 дорослих жителів Польщі.

Партія «Конфедерація» — антиєвропейська та антиукраїнська політична сила. Один з її представників — Рафал Меклер — є ініціатором протесту перевізників на кордоні з Україною, інший — Гжегож Браун раніше закликав «зупинити бандеризацію Польщі». У грудні минулого року українофоб Браун за допомогою вогнегасника загасив ханукальні свічки в парламенті країни.

Гжегож Браун єдиний голосував проти резолюції польського Сейму, в якій засуджувалась агресія Росії та містився заклик до ЄС та НАТО надати підтримку Україні.

Його партія добре відома в Росії, адже активно присутня у інформаційному просторі.

На виборах, які нещодавно пройшли у Польщі, «Конфедерація» зосередилась головним чином на економічних питаннях і критиці масштабів допомоги Польщі Україні. Попри значні очікування, вона отримала лише 18 місць у парламенті, хоча й покращила результат, адже минулого скликання мала 11 мандатів.