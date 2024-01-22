У Польщі призначать уповноваженого з відновлення України

Ним стане представник місцевого парламенту.

Польський уряд призначить людину, яка буде займатися питаннями відновлення України на тлі війни Росії проти нашої держави. Такою людиною стане депутат Сейму, глава парламентського комітету закордонних справ Павел Коваль, повідомив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск під час спільної з президентом України Володимиром Зеленським пресконференції в Києві, інформує ZN.ua .

© Павел Коваль / сайт

"У моїй делегації є також пан Павел Коваль, якого уряд призначить уповноваженим з питань відбудови України. Ми прагнемо дуже активно брати участь не лише в допомозі Україні в протистоянні Росії, але й також у відновленні", — сказав Туск.