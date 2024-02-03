Мазепу арештували, коли він їхав на Майбасі до Польщі за "гуманітаркою" - нардеп Тищенко

Народний депутат Микола Тищенко, коментуючи закриття онлайн-казино "Космолот", згадав арешт на кордоні інвестиційного банкіра Ігоря Мазепи.

"Мазепу заарештували на кордоні, коли він на Майбасі їхав до Польщі за "гуманітаркою" - написав Тищенко у своєму телеграм-каналі, інформує Апостроф.

Тищенко стверджує, що онлайн-казино "Космолот", яке нібито належить Мазепі і Токарєву перебуває у складному становищі.

"Онлайн-казино "Космолот" Мазепи та Токарєва найближчим часом припинить існування, воно вже відключене від банківських сервісів, і гравці, хворі на ігроманію, більше не можуть виводити свої "виграші"!", - стверджує Тищенко.

"Онлайн казино "Космолот" належало громадянину Росії Токарєву і любителю незаконно полювати з вертольота на кабанів у Хорватії під час війни "волонтеру" Мазепі, - уточнив Тищенко і негативно відгукнувся про діяльність онлайн-казино - Вважаю онлайн-казино абсолютним злом, бо не існує механізмів контролю за їхньою діяльністю, вони завжди будуть обманювати своїх клієнтів. Якщо у когось є зайві гроші, замість того, щоб їх витрачати в казино, краще підтримайте ЗСУ чи своїх дітей".

Тищенко анонсував санкції РНБО для співвласника казино "Космолот", громадянина країни-агресора Росії Сергія Токарєва: " Найближчим часом щодо Токарєва ми зробимо санкції РНБО, не за Космолот, а за трафік для ботоферм/кол-центрів".

5 січня Монобанк повідомив, що більше не буде обслуговувати зі своїх карток операції клієнтів онлайн-казино "Космолот", оскільки зафіксував некоректне використання бренду, про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.


Іван Троянов, Апостроф





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