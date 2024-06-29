Знайдено труп колишнього посла Білорусі у Німеччині

У Білорусі за загадкових обставин помер колишній посол в Німеччині Денис Сидоренко. Це сталося 24 червня після того, як його допитали співробітники КДБ, інформує Апостроф .

Про це повідомляє Bild, посилаючись на незалежні білоруські ЗМІ, які працюють за кордоном.

Зазначається, що він випав із вікна багатоповерхівки у Мінську. Поки що невідомо, чи було це суїцидом.

Про смерть експосла стало відомо лише напередодні. Білоруське Міністерство закордонних справ повідомило про факт загибелі "шановного колеги, посла Білорусі у Німеччині" тільки після розголосу у медіа. У відомстві не назвали офіційну причину смерті.

Bild нагадує, що Сидоренко працював послом у Берліні з 2016 по 2024 рік. Публічно він виступав за добрі відносини із ЄС. На початку березня 2024 року його звільнили з посади за наказом самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Як пишуть ЗМІ, після повернення експосол став об'єктом уваги білоруських спецслужб, його допитували співробітники КДБ.

Журналісти зауважують, що цей інцидент є продовженням низки загадкових смертей російських та білоруських політиків, бізнесменів та олігархів. Примітно те, що за час повномасштабної війни, розпочатою Росією в Україні, число подібних смертей суттєво зросла. Найчастіше офіційно пояснюють смерті кваліфікують як самогубства.

Речник з європейської політики парламентської групи ВДП у Бундестазі Томас Хакер назвав передчасну смерть посла свідченням злочинного режиму Лукашенка.

"Обставини смерті Дениса Сидоренка трагічні та символізують злочинний режим Олександра Лукашенка. Якщо звинувачення на адресу КДБ правдиві, винні мають бути включені до списку санкцій ЄС", - наголосив він.

Журналісти нагадують, що восени 2022 року у віці 64 років раптово пішов з життя голова МЗС Білорусі Володимир Макей.