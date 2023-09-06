Міноборони Литви фіксує зменшення кількості "вагнерівців" на території Білорусі

"Cитуація кардинально відрізняється від тієї, яка була три тижні тому".

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що найманців ПВК "Вагнер" на території Білорусі поменшало за останні тижні. Про це повідомляє LRT, інформує ZN.ua.

Міноборони Литви фіксує зменшення кількості
© Wagner group

"З відкритих джерел я можу сказати лише про те, що є динамічний спад. Вони розходяться, переїжджають на інші території, хтось їде у відпустку до Росії або "на відпочинок" - їх перевербують в інші військові компанії", – зазначив Анушаускас.

За його словами, ситуація кардинально відрізняється від тієї, яка була три тижні тому.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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