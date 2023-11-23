Громадянам Білорусі тепер потрібно запитувати дозвіл у держави на переїзд із країни

Дозвіл на зміну місця проживання треба оформити до виїзду з РБ.

Громадянам Білорусі для виїзду на постійне місце проживання за кордон тепер доведеться отримувати дозвіл у міграційних органах усередині країни ще до виїзду, а не в консульстві країни за кордоном, як це було раніше. Таку процедуру затвердила Рада міністрів РБ, інформує ZN.ua.

Як пише видання «Медіазона.Білорусь», раніше оформлення проживання за кордоном для громадян країни мало заявний характер.

Однак тепер ті, хто планує переїхати з країни, мають звернутись до відділів з громадянства та міграції за місцем проживання та подати заяву та анкету з питаннями про освіту, спеціальність, податкові зобов'язання, аліменти та зазначенням контактів родичів. Натомість у мігарційних органах перевірять, чи не заборонено запитувачу виїзд з країни. Насамперед до таких категорій належать боржники та військовозобов’язані.

На обробку запиту передбачено 20 днів, ще до 15 днів може займати підготовка рішення щодо оформлення виїзду для постійного проживання за межами Білорусі або про відмову у ньому.

Раніше білоруси могли оформити дозвіл на постійне проживання за кордоном у дипломатичних установах своєї держави. Там також можна було отримати новий паспорт. Однак з вересня 2023 року оформляти нові паспорти та продовжувати дію наявних громадяни Білорусі можуть лише на території держави. Видання зазначає, що ті, хто не хоче чи не може через небезпеку переслідування повертатися до Білорусі, через нові правила можуть опинитися у становищі нелегалів.


Ірина Знась, ZN.ua





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