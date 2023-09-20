Передислокація російських військ на південь послабила оборону окупантів біля Бахмута - британська розвідка

Однак Росія досі утримує залізницю поблизу Кліщівки.

Нещодавня передислокація російських повітряно-десантних військ із Бахмута до Запоріжжя на півдні України, ймовірно, послабили російську оборону Росії навколо Бахмута, зазначає Міністерство оборони Великої Британії, інформує ZN.ua .

Так, з 15 вересня 2023 року Збройні Сили України взяли під контроль села Кліщівка та Андріївка, що приблизно 8 км на південь від міста Бахмут Донецької області.

“Цей тактичний успіх наблизив українські сили до дороги Т 05-13 одного з основних шляхів постачання до Бахмута з півдня. Проте Росія продовжує утримувати залізничну лінію, яка проходить вздовж насипом між Кліщівкою та дорогою Т 05-13, створюючи перешкоду, яку легко обороняти”, - вказують аналітики.