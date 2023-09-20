Новостей.COM ⇒
2023-09-20
Передислокація російських військ на південь послабила оборону окупантів біля Бахмута - британська розвідка
Однак Росія досі утримує залізницю поблизу Кліщівки.
Нещодавня передислокація російських повітряно-десантних військ із Бахмута до Запоріжжя на півдні України, ймовірно, послабили російську оборону Росії навколо Бахмута,
Так, з 15 вересня 2023 року Збройні Сили України взяли під контроль села Кліщівка та Андріївка, що приблизно 8 км на південь від міста Бахмут Донецької області.
“Цей тактичний успіх наблизив українські сили до дороги Т 05-13 одного з основних шляхів постачання до Бахмута з півдня. Проте Росія продовжує утримувати залізничну лінію, яка проходить вздовж насипом між Кліщівкою та дорогою Т 05-13, створюючи перешкоду, яку легко обороняти”, - вказують аналітики.
Своєю чергою речник Східної групи військ капітан Ілля Євлаш заявив, що звільнення Кліщіївки дозволить українським силам контролювати російські наземні лінії зв’язку (GLOCs), які постачають російське угруповання сил у районі Бахмута — ймовірно, маючи на увазі здатність українських військ встановити управління вогнем на трасі Т0513 Бахмут-Горлівка.
Ірина Знась, ZN.ua