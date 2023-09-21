Загроза з Білорусі: Наєв оцінив ризики під час нових військових навчань у республіці

Зараз командування керує силами стабілізаційних угруповань, яким за потреби буде відправлене підкріплення.

Командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв розповів, що військові навчання, які сьогодні тривають на території Білорусі, не створюють нової загрози для України, хоча небезпека звідти є постійною. Під час відеозвернення він зауважив, що захисники готові більш пильно реагувати при необхідності, інформує ZN.ua .

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За словами Наєва, з 22 по 26 вересня триватиме активна фаза цих навчань. Вони проходитимуть на п'яти полігонах, залучені будуть авіація та загальновійськові підрозділи.

"Це, звісно, не створює військової загрози, але є певна небезпека. Тож ми, своєю чергою, підсилюємо пильність та готуємо наші сили до адекватного реагування.Це звичайна військова практика", – пояснив військовий.

Наєв також розповів, що зараз командування керує силами стабілізаційних угруповань. Якщо ж виникне загроза, Генштаб відправить додаткові сили, адже "це проста військова арифметика – наших сил має бути достатньо для того, щоб нівелювати військову загрозу".