Кім Чен Ин планує скоро зустрітися з Путіним для обговорення військової співпраці – NYT

Глава Північної Кореї може відвідати кілька місць на російській території.

Верховний керівник Північної Кореї Кім Чен Ин має намір здійснити візит у Росію цього місяця, щоб зустрітися з тамтешнім президентом Владіміром Путіним і обговорити можливість постачання в РФ зброї для її війни проти України, а також іншу військову співпрацю, пише The New York Times із посиланням на офіційних представників США та країн-союзниць, інформує ZN.ua.

Кім Чен Ин планує скоро зустрітися з Путіним для обговорення військової співпраці – NYT
Фото ілюстративне

За даними співрозмовників, Кім може бронепоїздом приїхати у місто Владивосток, розташоване на узбережжі Тихого океану для зустрічі з Путіним. Там планується участь обох лідерів у Східному економічному форумі, який відбуватиметься 10-13 вересня. Гість також може відвідати місце, де швартуються кораблі Тихоокеанського флоту РФ. Потім, ймовірно, лідер КНДР попрямує в Москву, але ця інформація не точна. Також він може відвідати космодром "Восточный" північніше Владивостока.

Джерела вважають, що російський президент хоче отримати згоду від глави Північної Кореї на відправку військам Росії артилерійських снарядів і протитанкових ракет. Кім хоче від Москви передові технології для супутників і атомних підводних човнів, а також продовольчу підтримку.

Як уточнили чиновники США та країн-союзниць, ідея поїздки Кім Чен Ина виникла після візиту міністра оборони Росії Сєргєя Шойгу в КНДР у липні.


Максим Царук, ZN.ua





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