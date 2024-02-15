Персонал ЗАЕС скоротився вдвічі – гендиректор МАГАТЕ Гроссі

На станції зараз працює вдвічі менше людей, ніж необхідно для її безпечного функціонування.

Персонал ЗАЕС скоротився вдвічі – гендиректор МАГАТЕ Гроссі
© Енергоатом

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі провів у Києві спільну пресконференцію з міністром енергетики України Германом Галущенком, повідомляє Укрінформ, інформує ZN.ua.

«Питання наявності достатньої кількості українського персоналу на станції ми підіймаємо уже давно. Порівнюючи з нормальною кількістю персоналу, що має бути на станції – це більше десяти тисяч людей – зараз ми спостерігаємо суттєве скорочення, на половину», – заявив Гроссі.

Йдеться, зокрема, про висококваліфікований персонал, додав міністр енергетики Галущенко. За його словами, заміна цих людей на працівників без ліцензії може вплинути на роботу ЗАЕС та радіаційну безпеку загалом.

У свою чергу, гендиректор МАГАТЕ зазначив, що планує обговорити питання персоналу з керівництвом станції – це буде одним з найважливіших питань зустрічі.

Нагадаємо, росіяни продовжують чинити тиск на співробітників станції – зокрема, погрожуючи членам їхніх родин.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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