Є незначне зниження рівня води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС — Міненергетики

Водночас енергетики заявляють, що цього рівня цілком достатньо для функціонування станції.

Міністерство енергетики України повідомляє про ситуацію в енергосистемі країни. Є незнане зниження рівня води у ставку-охолоджувачі Запорізької атомної електростанції, через негоду без світла майже 80 населених пунктів у семи областях, але водночас дефіциту в енергосистемі немає, інформує ZN.ua.

Є незначне зниження рівня води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС — Міненергетики
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У Херсоні без електрики все ще 12,7 тисячі жителів. Міненергетики пояснює, що відновлювальні роботи відбуваються повільно через обстріли.

За останню добу через грозу знеструмлювалися 77 населених пунктів у Житомирській, Черкаській, Київській, Закарпатській, Чернігівській, Сумській, Одеській областях. Водночас внаслідок обстрілів без електрики залишається частина жителів Миколаївської, Донецької, Запорізької, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей.

На ЗАЕС енергетики спостерігають незначне зниження рівня води у ставку-охолоджувачі. Зараз рівень води становить 16,39 м. Але Міненергетики запевняє, що цього достатньо для забезпечення потреб станції.

Нагадуємо, віцепрем’єр-міністр ? міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що у випадку аварії на ЗАЕС, влада матиме змогу провести оперативну евакуацію з територій, які потраплять до зони ураження.


Олександра Бритоусова, ZN.ua





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