Усі енергоблоки ЗАЕС переведено у стан холодного зупину – МАГАТЕ

Це сталося вперше з кінця 2022 року.

Усі шість енергоблоків Запорізької атомної електростанції вперше з кінця 2022 року перебувають у стані холодного зупину, після того, як четвертий енергоблок було переведено в цей стан вранці у суботу, повідомив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі, інформує ZN.ua .

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Відповідно до планів ЗАЕС, про які раніше повідомляло МАГАТЕ, у п'ятницю вранці станція розпочала переведення енергоблоку №4 з «гарячого» на «холодний» режим зупину, який було завершено сьогодні о 7:30 ранку. На цей крок було вирішено піти після того, як у сусідньому місті Енергодар, де проживає більшість персоналу станції, нещодавно завершився зимовий опалювальний сезон.

«Я вітаю цей крок, який Агентство рекомендувало упродовж тривалого часу, оскільки він підвищує загальну безпеку об'єкту. Агентство продовжуватиме уважно стежити за експлуатаційним станом Запорізької атомної електростанції та надавати технічно життєздатні альтернативи в контексті швидких змін та викликів», — прокоментував ситуацію Гроссі.

ЗАЕС припинила виробляти електроенергію для національної енергосистеми у вересні 2022 року, але з жовтня 2022 року щонайменше один з шести енергоблоків перебував в стані так званої гарячої зупинки для забезпечення централізованого теплопостачання, а також технологічної пари для переробки рідких радіоактивних відходів на майданчику.

Після того, як на початку цього року станція, відповідно до рекомендацій МАГАТЕ, почала експлуатувати чотири нещодавно встановлені дизельні парогенератори для виробництва пари для переробки таких відходів, реакторний блок №4 залишився в гарячій зупинці, головним чином, для того, щоб опалювати Енергодар.

Під час холодної зупинки, на випадок, якщо відведення тепла з будь-якої причини буде перервано, є додатковий запас міцності в кілька днів, перш ніж охолодження ядерного палива в реакторі може бути порушене. Реактор також потребує менше охолоджувальної води, ніж при «гарячому» зупиненні, і це питання стало ще більш складним після руйнування Каховської греблі торік.

«Хоча цей захід є позитивним для ядерної безпеки, ситуація залишається вкрай нестабільною. Найбільша в Європі атомна електростанція стикається з серйозними небезпеками, оскільки за останній тиждень по об'єкту було завдано кілька ударів з безпілотників», —йдеться у повідомленні МАГАТЕ.

Сьогодні вранці команда експертів МАГАТЕ, яка перебуває на майданчику, повідомила, що менш ніж за півгодини чула шістнадцять пострілів вихідного артилерійського вогню, причому деякі з них були на близькій відстані, інші — на більш віддаленій, але все одно добре чутні.

7 квітня Рафаель Гроссі заявив, що Агентство отримало повідомлення про атаку безпілотника по одному з блоків окупованої Запорізької АЕС.

9 квітня МАГАТЕ повідомило про новий удар безпілотником.

«Росатом» традиційно звинуватив в ударі українських військових, повідомивши про поранених під час «удару». Світові ЗМІ повідомили про інцидент з посиланням на російське джерело, але зазначаючи, що вони не можуть перевірити інформацію та достовірно верифікувати її.