Настане день, коли Путіна вб'є хтось з його оточення — політтехнолог

Російський лідер більше не здатен контролювати те, що відбувається у його країні.

Американський політтехнолог і політолог Джейсон Смарт вважає, що російського диктатора Владіміра Путіна може вбити хто з представників близького оточення, де вже розуміють, що скоро настане кінець його епохи. Під час ефіру на телеканалі FreeДом експерт аргументував, що глава Кремля більше не здатний контролювати те, що відбувається всередині федерації, інформує ZN.ua.

За словами Смарта, російські олігархи вже розуміють, що без Путіна буде краще.

"... Він уже не може... не може виграти війну в іншій країні, а економіка Росії щодня стає гіршою. Нічого хорошого зараз у Росії немає. Я думаю, що настане той день, коли хтось з оточення Путіна вб'є його", — пояснив політтехнолог.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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