Президент Франції закликає до всесвітнього перемир'я на період Олімпіади. Які загрози це становитиме для України?

Київ неодноразово попереджав, що будь-яка пауза у війні гратиме на користь Росії.

Президент Франції закликає до всесвітнього перемир'я на період Олімпіади. Які загрози це становитиме для України?
© EPA-EFE/LUDOVIC MARIN

Президент Франції Еммануель Макрон закликав припинити вогонь в основних конфліктах в цьому світі з 26 липня по 11 серпня, доки у його країні триватимуть Олімпійські ігри. Це стосується й України. Під час інтерв'ю BFMTV він наголосив, що розраховує на допомогу Китаю у цьому питанні та спробує докласти максимум зусиль для реалізації "олімпійського перемир'я", інформує ZN.ua.

"Лідер Китаю через кілька тижнів приїде до Парижа. Я його попросив допомогти. У 2022 році перед нами теж стояло таке завдання перед зимовими Олімпійськими іграми, які приймав Китай… Тож це також може стати дипломатичним моментом задля миру", — зауважив Макрон, пояснивши, що сподівається на режим тиші в Україні, Ізраїлі та Судані.

Макрон планує залучити до цієї ініціативи багатьох партнерів.

Київ неодноразово попереджав, що будь-яке перемир'я слугуватиме на користь Росії, адже припинення вогню дасть агресору головне — час для підготовки до наступних атак. До того ж РФ вже готується до нового наступу і навіть планує для цього мобілізацію 300 тисяч військових, про що розповідав президент Володимир Зеленський. Тож час їй зараз необхідний.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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