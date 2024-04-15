Президент Франції закликає до всесвітнього перемир'я на період Олімпіади. Які загрози це становитиме для України?

Київ неодноразово попереджав, що будь-яка пауза у війні гратиме на користь Росії.

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Президент Франції Еммануель Макрон закликав припинити вогонь в основних конфліктах в цьому світі з 26 липня по 11 серпня, доки у його країні триватимуть Олімпійські ігри. Це стосується й України. Під час інтерв'ю BFMTV він наголосив, що розраховує на допомогу Китаю у цьому питанні та спробує докласти максимум зусиль для реалізації "олімпійського перемир'я", інформує ZN.ua .

"Лідер Китаю через кілька тижнів приїде до Парижа. Я його попросив допомогти. У 2022 році перед нами теж стояло таке завдання перед зимовими Олімпійськими іграми, які приймав Китай… Тож це також може стати дипломатичним моментом задля миру", — зауважив Макрон, пояснивши, що сподівається на режим тиші в Україні, Ізраїлі та Судані.

Макрон планує залучити до цієї ініціативи багатьох партнерів.