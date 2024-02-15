Ми готові постачати в Україну найновіше покоління озброєнь – прем’єр Франції

"Європа не залишить Україну та допоможе Києву вистояти і перемогти".

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Новий прем’єр-міністр Франції Габріель Атталь у Німеччині на спільній пресконференції з канцлером ФРН Олафом Шольцом заявив, що Париж готовий постачати Києву найновіше покоління зброї. Про це повідомляє Укрінформ, інформує ZN.ua .

"Вже два роки Україна чинить опір і бореться з силою і рішучістю, які викликають глибоку повагу. Європа не залишить Україну та допоможе Києву вистояти і перемогти. Утім ця війна є також чітким нагадуванням про необхідність прискорення побудови європейського стратегічного суверенітету, консолідації спільної європейської оборони", – зазначив Атталь.

За його словами, Франція готова постачати в Україну найновіше покоління озброєнь, таке як ракети Skalp та бомби нового покоління, і "це зобов'язання, очевидно, буде збільшуватися, але не лише з точки зору виділених фінансів, а й з точки зору характеру озброєння, яке, очевидно, має бути найвищого стандарту, необхідного для того, щоб українці могли себе захистити".

Раніше Глава МЗС Франції Стефан Сежурне зазначав, що його країна налаштована спільно посилювати можливості нашої країни виробляти озброєння на українській території